В Минобороны опровергли заявления о гибели украинских миротворцев в Конго

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что связались со штабом 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины Миссии ООН в Конго, и им сообщили, что крушения военного вертолета и гибели украинских миротворцев не было.

Как сообщали сегодня в СМИ, два пилота из Украины погибли в результате крушения вертолета в Конго.

Справка УНИАН. 22 декабря 2011 года Верховная Рада приняла закон о направлении украинского миротворческого контингента в Конго.

В марте этого года Минобороны завершило ввод в Конго 18-го вертолетного отряда. Задачи украинского миротворческого контингента в Конго заключаются в ведении воздушной разведки, наблюдении, проведении мер сдерживания и огневой поддержки наземных сил, обеспечении действий войск Миссии ООН, в том числе поисково-спасательных операций и сопровождение доставки гуманитарных грузов.

В 1997-1999 годах в Конго продолжалась ожесточенная гражданская война. С тех пор в стране время от времени возникают межплеменные кровавые столкновения.