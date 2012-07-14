Слона для Киевского зоопарка выменяли на белых медведей (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак во время этой церемонии отметил, что для того, чтобы получить Хораса, Киеву пришлось купить белых медведей для Ростовского зоопарка.

Так, А.Мазурчак сообщил, что перед тем, как слон появился в Киевском зоопарке, была проведена «серьезная комбинация», потому что слоны сейчас уже не продаются.

«Чтобы можно было приобрести слона, нужно было приобрести белых медведей, поменять их на слона. Для коллекции Ростовского зоопарка, где был этот слоненок, больше нужны были медведи. Депутаты дали средства, купили белых медведей в Москве, передали Ростовскому зоопарку медведей, взяли слона», - объяснил представитель КГГА.

Хорас – азиатский слон. Сейчас ему 7 лет. Родился он в Берлинском зоопарке, а в 2009 году переехал в зоопарк в Ростове-на-Дону.

По словам директора КП «Киевский зоопарк» Алексея Толстоухова, сейчас высота Хораса составляет где-то 2,20-2,30 м, вес - 2,5 тонны. «Исходя из генетики, он может вдвое быть больше, а может, и втрое. Детский период заканчивается после 10 лет, но это очень индивидуально, потому что, например, в Ростовском зоопарке самка родила слоненка в 6 лет», - отметил он.

Начали выпускать Хораса в летний вольер с понедельника, 9 июля, ежедневно на короткое время, чтобы он привыкал к нему. До этого, в период карантина, слон находился в закрытом помещении.

«Чувствует он себя хорошо. Ест, играет. Характер у него хороший. С ним каждый день по 5-6 раз занимаются киперы, которые учат его давать ногу, уши, то есть, учат командам, чтобы он был более контактным и чтобы с ним было легко общаться», - рассказал А.Толстоухов.

Как объяснили в зоопарке, имя Хорас означает «огненный», а в свободной интерпретации – «искрометный», воспламеняющий, и такая характеристика полностью отвечает Хорасу.

«Первый слон в Киевском зоопарке появился в 1945 году. С тех пор это у нас 11-й слон. Причем один слоненок у нас здесь родился, он переехал в Баку и сейчас там живет», - отметил также А.Мазурчак.

А.Толстоухов поблагодарил меценатов зоопарка, которую помогали в приобретении слона, – народным депутатам Александру Омельченко, Игорю Лисову и Валерию Борисову. Присутствующему А.Омельченко и сыновьям двух других депутатов, которые приехали сегодня в зоопарк вместо своих отцов, он вручил Почетные медали зоопарка за вклад в развитие зверинца и книги об истории Киевского зоопарка. Те, в свою очередь, передали гостинцы Хорасу – большие корзины с фруктами и овощами, которые сразу были отнесены в вольер, и слон на виду у гостей зоопарка ими полакомился.

Как сообщал УНИАН, слона Хораса из Ростовского зоопарка в Киев привезли 5 июня. Животному 7 лет.

Для Хораса реконструировали два вольера – летний и зимний, значительно увеличили площадь для выгула, металлическое ограждение заменили огромными камнями, смонтировали новое освещение, утеплили пол, реконструировали обзорную площадку и пр.

Слона в столичном зоопарке не были два года, с тех пор, как 26 апреля 2010 года умер 39-летний индийский слон Бой. По версии тогдашнего руководства зоопарка (директором зоопарка была Светлана Берзина), животное отравили бывшие сотрудники предприятия, уволенные за финансовые злоупотребления.