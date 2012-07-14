Депутаты решили сохранить уникальный карпатский ландшафт

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов.

Заказник площадью 20 га расположен на территории Камьяницкого сельсовета Ужгородского района.

Мероприятия по созданию заказника проводились госуправлением ООПС в Закарпатской области на выполнение закона «О природно-заповедном фонде Украины» и Указа Президента Украины от 14 августа 2009 г. № 611 «О дополнительных мерах по развитию природно-заповедного дела в Украине».

Его создание в первую очередь предполагает сохранение уникального для Украины типа ландшафтов низкогорья вулканической гряды и сейчас рассматривается как важный узел сопряжения экосети Ужгородского района с экосетью Словацкой Республики. Этот участок разреженных лесных молодняков, подроста естественного возобновления и фрагментов сенокосных лугов расположен на окраине села Камьяница. С севера и запада урочище окружено буковым и дубово-буковыми лесным массивом Ужгородского гослесхоза. Южной границей является линия подножия, где холм плавно переходит в равнинную часть Ужанской долины.