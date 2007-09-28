На выходные синоптики обещают до +23°

29 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Без осадков, только в западной части кратковременные дожди, отдельные грозы, ночью в Карпатах и Закарпатье местами сильные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, на западе юго-западный, 5-12 м/с, на высокогорье Карпат местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 18-23°, на юге местами до 24-26°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 11-16°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 30 сентября - 1 октября сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь 30 сентября в западных областях местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье Крыма до 17°, 1 октября на севере Левобережья и востоке страны 5-10° тепла; днем 18-23°, в западных областях 15-20°.

2-3 октября без осадков. Температура ночью 8-13°, на юге Крыма до 16°, в западных, восточных областях и на севере Левобережья 5-11° тепла; днем 17-23°.

В г. Киеве и области 29 сентября переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°; по области ночью 9-14°, днем 18-23°.

30 сентября – 1 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

2-3 октября без осадков, температура ночью 8-13°, днем 17-22°.