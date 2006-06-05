Пожарные тушат «Мивину» уже полторы суток

Полторы суток спасатели борются с огнем на харьковском предприятии «Мивина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Харьковской области, сообщения о пожаре в производственных и складских помещениях предприятия „Харпродукт” (производство макаронных изделий «Мивина») на улице Искринской, 37-Б поступило 3 июня в 23.10.

К месту происшествия повышенного номера сложности было направлено несколько подразделений МЧС, но начальник караула, который первым прибыл на пожар, вызвал вспомогательные спасательные силы и средства. Всего прибыло около 100 человек личного состава МЧС и свыше 20 единиц пожарной и спасательной техники. Сам пожар возник в производственном цехе по изготовлению и окрашиванию полиэтиленовой пленки, которая используется в качестве материала для упаковки. Горела продукция цеха и заготовки для производства.

На момент прибытия подразделений МЧС площадь пожара составляла 800 кв.м. Быстрому распространению огня способствовало несвоевременное сообщение о возгорании и большой горючей загрузке помещений полиэтиленовой пленкой и легковоспламеняющимися жидкостями (ацетон, нитрокраски и др.). К тому же, давление в водосети было слишком низким, повысили его только через час.

Также от высокой температуры начали деформироваться выполненные из металлического профиля стены здания, трескаться и обваливаться железобетонные перекрытия. Чтобы предотвратить мощный взрыв, спасатели вытягивали резервуары с ацетоном и горючими нитрокрасками.

Общая площадь пожара составила 1500 кв. метров. Огнем почти полностью уничтожены складские помещения.

Около 06.00 уже 4-го июня пожар локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара и заливка водой тлеющих конструкций.

Погибших и травмированных на пожаре нет. Предварительная причина возникновения пожара - нарушение правил пожарной безопасности в технологическом процессе.

Ущерб, нанесенный огнем, устанавливается.