Судно с российско-украинским экипажем задержали из-за якобы "опасного груза"

Греческая береговая охрана сообщила сегодня, что в понедельник, 9 июля, на сутки задержала для досмотра и впоследствии отпустила судно Chariot с российско-украинским экипажем.

Основанием для досмотра береговая охрана назвала "опасный груз", якобы находившийся на судне, однако источник в Афинах, знакомый с ситуацией, сообщил РИА «Новости», что "греческие власти подозревали, что на судне находится контрабандный груз".

По словам источника, судно перевозило оружие украинского производства и следовало из порта Николаев (Украина) в Бар (Черногория) и далее в Алжир.

"На борту было оружие для Алжира и Таиланда от украинского производителя", - сказал собеседник агентства.

Судно под флагом Сент-Винсента и Гренадин было остановлено в районе острова Закинф в Ионическом море. Экипаж судна - 6 человек, из которых четверо, включая капитана, - граждане РФ, остальные двое - граждане Украины, сообщил источник.

В свою очередь, береговая охрана Греции уточняет, что судно было задержано 9 июля и отпущено в ночь на 11 июля после того, как были получены пояснения относительно груза. Судно проследовало по штатному маршруту в Черногорию.