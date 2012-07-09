Пострадавший от стрельбы с регионалом: пистолет сам выскользнул и выстрелил

Пострадавший не считает инцидент основанием для общеукраинского скандала.

Пострадавший в стрельбе в Новоархангельске Эдуард Степаненко заявляет, что инцидент, который произошел в ночь с 6 на 7 июля, - обычная случайность, и просит не переводить событие в политическую плоскость.

Об этом он сообщил Новостям Кировоградщины по телефону.

«Мы отдыхали на районном пляже. Ростислав - мой знакомый. Я подошел к нему поздороваться. Я только вышел из воды. Увидел у него пистолет. Попросил показать. Руки у меня были мокрые. Пистолет выскользнул и выстрелил», - рассказал Степаненко.

Сегодня он чувствует себя хорошо и не считает инцидент основанием для общеукраинского скандала.

«Очень прошу не переводить то, что произошло, в политическую плоскость. Все произошло по неосторожности», - подытожил Степаненко.

Напомним, в ночь с 6 на 7 июля между мужчинами, которые отдыхали на одной из баз в Новоархангельске, произошел инцидент, закончившийся стрельбой. В результате неосторожного обращения с оружием произошло несколько выстрелов. У пострадавшего - легкие телесные повреждения. Новоархангельский РО УМВД возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжается проверка всех обстоятельств.