Сын регионала устроил стрельбу на базе отдыха

Сын депутата Кировоградского областного совета от Партии регионов Ростислав Крамарь тяжело ранил из огнестрельного оружия жителя города Новоархангельск.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, установлено, что Р.Крамарь действительно устроил стрельбу на базе отдыха в Новоархангельске.

Правоохранители устанавливают основания законности владения оружием данным лицом.

Новоархангельским райотделом Управления МВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного покоя с применением огнестрельного оружия).

В случае доказательства вины 28-летнему мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Новоархангельском районном избирательном штабе Объединенной оппозиции «Батькивщина», инцидент произошел 7 июля около 5.30.

Смотритель районного пляжа и его товарищ вместе с женами отдыхали за столиком в кафе, расположенном на территории базы отдыха, когда услышали выстрелы. Выяснилось, что сын депутата устроил стрельбу по палаткам, где проводили досуг несколько семей с детьми.

Мужчину попытались успокоить, однако в ответ на замечание он приставил пистолет к виску товарища смотрителя пляжа. Пытаясь выбить пистолет, мужчина получил ранение правой руки, а затем еще два – в ногу.

После того, как свидетели стрельбы начали звать на помощь, молодчик скрылся с места происшествия на автомобиле.

Как говорится в сообщении, пострадавший был доставлен в реанимационное отделение районной больницы, где его прооперировали.

Работники милиции, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что Р.Крамарь стрелял из огнестрельного оружия боевыми патронами. Всего было найдено 10 патронных гильз.

Собеседник агентства отметил, что потерпевший под давлением вынужден был написать в милицию заявление об отказе от претензий к обидчику, поскольку получил угрозы личного характера.

Как сообщили в Кировоградском областном избирательном штабе Объединенной оппозиции, народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Валерий Кальченко обратился с депутатскими запросами в областное управление МВД, прокуратуру области и в управление здравоохранения относительно проверки данного инцидента и привлечения виновных к ответственности.