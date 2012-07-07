У сторонников языкового закона в Крыму оказались лишние яйца

Впрочем, они попали в журналистов и фотографов, которые освещали мероприятие, сообщил УНИАН очевидец.

"Проходило сразу три акции. У стен крымского парламента собрались активисты Партии регионов, около 200 человек выступали в поддержку языкового закона, а возле представительства президента - группа людей, которые называли себя "крымскими партизанами" с лозунгами против оппозиционных сил, и несколько десятков представителей организации "Украинский дом", которые выступают против языкового закона ", - сказал собеседник агентства по телефону.

По его словам, сотрудники исполнительной службы известили, что суд по иску горсовета запретил шествие, которые намеревались провести противники языкового закона от здания представительства к зданию парламента Крыма. В ответ те решили провести встречу граждан с депутатом крымского парламента из фракции "Рух-Курултай", который был на мероприятии.

Спустя некоторое время со стороны "партизан" в защитников украинского языка полетели яйца. При этом под "обстрел" попали сотрудники СМИ.

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Как сообщал УНИАН, парламент Украины 3 июля принял закон, разработанный депутатами от ПР. Документ предусматривает установление официального использования региональных языков в работе местных органов госвласти на территориях, где проживают как минимум 10% носителей языка.

Ранее, в июне, парламентарии-оппозиционеры подали к проекту закона более 2 тысяч поправок, но ни одну из них ВР не рассмотрела.