Водитель автобуса с российскими паломниками мог уснуть за рулем: 14 жертв

Жертвами автокатастрофы в Черниговской области стали 14 россиян, 22 получили ранения, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные начальника национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Владимира Степанова.

"По последним данным, погибли 14 человек и 22 пострадали", - сказал он.

По данным МЧС РФ, ДТП произошло в 5.30 мск на 119-м километре трассы Киев-Чернигов. Автобус с паломниками следовал из Великих Лук (Псковская область) в город Почаев, где находится монастырь Почаевская лавра. Всего, по последним данным, в салоне было 45 человек. Предварительной причиной аварии в Черниговской области называют человеческий фактор – водитель уснул за рулем.

Как сообщили в больнице города Чернигова, в медучреждение доставлены 18 из 22 пострадавших россиян, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По словам сотрудника больницы, некоторых пострадавших в настоящее время оперируют.

В.Степанов сообщил, что МЧС РФ направляет в Украину два самолета для эвакуации пострадавших.

"Для эвакуации и оказания психологической помощи на 12.00 мск запланирован вылет самолета Як-42 МЧС РФ, на 11.00 - самолета Ил-76 с медицинскими модулями для эвакуации раненых", - сказал В.Степанов.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

Для расследования ДТП в Черниговской области образована государственная комиссия. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, с целью организации расследования и выяснения причин и обстоятельств ДТП создана правительственная комиссия. На место аварии выезжали председатель Черниговской областной государственной администрации Владимир Хоменко, начальник управления УМВД в области Александр Михайлик, начальник Территориального управления МЧС в области Владимир Муха.

Председатель облгосадминистрации провел оперативное совещание, на котором обсужден комплекс мероприятий по оказанию неотложной медицинской и психологической помощи пострадавшим.