Защитники украинского языка обещают стоять под Украинским домом до отмены закона

Возле Украинского дома в Киеве продолжается акция в защиту украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на ступенях возле Украинского дома расположились около 50 человек.

В комментарии участники акции отметили, что они намереваются быть здесь до отмены принятого Верховной Радой языкового закона. При этом Украинский дом окружен работниками милиции, которые перекрыли подходы к дверям помещения, и пропускают туда лишь работников Украинского дома.

На ступенях участники акции поставили транспарант с лозунгом: "Наш язык - не ваша политика".

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 июля, Верховная Рада приняла закон "О принципах государственной языковой политики", чем повлекла волну протестов по всей Украине.

Принятый закон, который вступит в силу после подписания Президентом, разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, где, по меньшей мере, 10% населения разговаривает на этом языке.

В тот же день возле Украинского дома народные депутаты от оппозиции объявили бессрочную голодовку против языкового закона.

В пятницу, 6 июля, участники митинга приняли резолюцию, в которой объявляется о начале акции «Украина против Януковича». После этого большинство протестующих разошлись.