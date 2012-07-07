Сверстюк: этот оскорбительный закон подтолкнет национальное сознание

Такое убеждение, как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, выразил доктор философии, участник Инициативной группы «Первого декабря» Евгений Сверстюк.

«Этот законопроект, который оскорбительным образом был протянут, который, бесспорно, является вызовом национальному достоинству украинцев, вызывает нормальную реакцию в обществе. И дальше будет вызывать. Я думаю, что этот вопрос чрезвычайно важен. Для Украины он важен уже в течение веков. Только она обрела независимость — и уже грубое посягательство на государственный язык. Поэтому нужно ждать, что будут появляться все возможные методы национальной самозащиты», - сказал Е.Сверстюк.

Выдающийся украинский публицист и литературовед считает, что украинцы не имеют права на такое безразличное отношение к ценностям, которое сейчас является господствующим. «Если они хотят сохранить лицо, если они хотят быть хозяевами на своей земле, то должны защищать свои ценности. И не языком просто на улице», - считает Е.Сверстюк.

«Думаю, что нынешний вызов грубый должен быть сигналом к тому, чтобы появлялись ежедневно десятки, сотни, тысячи заявлений: «С сегодняшнего дня я разговариваю на украинском», «С сегодняшнего дня моя семья пользуется украинским». Убежден, что этот переход должен как-то остановить это позорное явление, на которое нельзя смотреть без отвращения. Я думаю, что это должно привести людей в какое-то национальное сознание», - считает участник Инициативной группы «Первого декабря».

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Ранее Инициативная группа «Первого декабря» заявляла, что способ, которым был принят «языковой» законопроект, свидетельствует о катастрофе украинского парламентаризма и поражающей деградации парламентской традиции. Парламент окончательно превратился в место бездумного «кнопкодавства», он утратил свою общественную легитимность.

Инициативная группа «Первого декабря» создана в 20-ю годовщину референдума. В состав группы входят ведущие представители национальной интеллигенции: Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Владимир Горбулин, Кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуративский, Игорь Юхновский. Инициативная группа «Первого декабря» считает своей миссией установление в стране правил игры, которые будут базироваться на общечеловеческих ценностях и которые сегодня являются востребованными украинским обществом.