Правозащитник: государственный язык - единственное, что объединяет Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на внеочередной сессии областного совета глава общественного комитета по защите прав человека Николай Козырев, выступая во время обсуждения заявления в поддержку Закона «Об основах государственной языковой политики».

По его мнению, проблема обострения и социальной напряженности – это не проблема языка.

«Прозвучавший здесь тезис о том, что решим проблему языка, значит, решим проблемы в экономике – нет, это заблуждение. Решать надо хозяйственным путем, и это объединит страну. Когда говорят, что в Сингапуре 4 языка и в Швейцарии тоже 4 и, мол, почему у нас так не может быть… Так вот когда в украинские банки стекутся все деньги мира, как это есть в Швейцарии, тогда можно нам сколько угодно государственных языков утверждать», - отметил Н.Козырев.

По его мнению, сейчас делать этого нельзя, потому что в Украине нет факторов экономики, которые бы объединяли страну, единственное, что объединяет страну - государственный язык украинский.

«Необходимо объединять страну трудом, финансовым, налоговым правом и другими факторами, включить, наконец, хозяйственный механизм. Этого сейчас нет, за 20 лет ни одна власть ничего не сделала. Государственный язык в Украине – это едва ли не единственный объединяющий фактор, показатель культурной идентичности общества», - сказал Н.Козырев.

Правозащитник отметил, что он в 1989-1991 годы был народным депутатом СССР и подчеркнул, что развал этого государства произошел именно потому, что не осталось объединяющих экономических факторов, и что сейчас этого нельзя допустить в Украине.