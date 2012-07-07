Правозащитник: государственный язык - единственное, что объединяет Украину
В Луганской области нет языковой проблемы, есть проблема туберкулеза, СПИДа, правосудия и коммунальных тарифов, а также воды из крана, которую невозможно пить.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на внеочередной сессии областного совета глава общественного комитета по защите прав человека Николай Козырев, выступая во время обсуждения заявления в поддержку Закона «Об основах государственной языковой политики».
По его мнению, проблема обострения и социальной напряженности – это не проблема языка.
«Прозвучавший здесь тезис о том, что решим проблему языка, значит, решим проблемы в экономике – нет, это заблуждение. Решать надо хозяйственным путем, и это объединит страну. Когда говорят, что в Сингапуре 4 языка и в Швейцарии тоже 4 и, мол, почему у нас так не может быть… Так вот когда в украинские банки стекутся все деньги мира, как это есть в Швейцарии, тогда можно нам сколько угодно государственных языков утверждать», - отметил Н.Козырев.
По его мнению, сейчас делать этого нельзя, потому что в Украине нет факторов экономики, которые бы объединяли страну, единственное, что объединяет страну - государственный язык украинский.
«Необходимо объединять страну трудом, финансовым, налоговым правом и другими факторами, включить, наконец, хозяйственный механизм. Этого сейчас нет, за 20 лет ни одна власть ничего не сделала. Государственный язык в Украине – это едва ли не единственный объединяющий фактор, показатель культурной идентичности общества», - сказал Н.Козырев.
Правозащитник отметил, что он в 1989-1991 годы был народным депутатом СССР и подчеркнул, что развал этого государства произошел именно потому, что не осталось объединяющих экономических факторов, и что сейчас этого нельзя допустить в Украине.