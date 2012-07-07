Тигипко предлагает сократить СБУ, МВД и прокуратуру

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время совещания относительно социальных инициатив Президента Украины заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

Он отметил, что «...это сигнал один – у этих организаций избыточные штаты. Они должны, если должны, максимум раз в году проверять. Нам нужно резать эти штаты, менять руководителей. Это касается прокуратуры, это касается Службы безопасности Украины, это касается Министерства внутренних дел, всех остальных, в первую очередь, контролирующих организаций», - сказал С.Тигипко.

По словам вице-премьера, правительство должно создать благоприятные условия для ведения бизнеса. «Мы сегодня должны помочь предпринимателям выжить, и проверки – это то, что сегодня беспокоит их. Они пишут, что замордовали. Не изменим ситуацию - они будут переходить в тень или вообще уходить из страны», - сказал С.Тигипко.

Он отметил, что правительство проведет соцопросы, которые помогут выявить уровень коррупции проверяющих организаций в каждой области, после чего будут приняты кадровые решения.

«Кто главный: работодатель или контролер? Нужно поставить точку в этом вопросе», - подчеркнул С.Тигипко.