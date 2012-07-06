Прокуратура взялась за милиционеров-мародеров, обокравших при обыске дом в Ялте

Как сообщает пресс-служба крымского управления МВД, на днях в СМИ появилась информация о многочисленных нарушениях при обыске, проведенном в конце июня. "По данному факту сотрудниками Управления внутренней безопасности Департамента внутренней безопасности МВД Украины проведено служебное расследование, материалы которого уже направлены в прокуратуру для принятия соответствующего решения", - говорится в пресс-релизе.

Обыск проводился в доме жительницы Ялты. Сотрудники милиции искали наркотики. Женщина предоставила одному из крымских интернет-СМИ - "Центру журналистских расследований" - видеозапись с камер наблюдения, где зафиксировано, как милиционеры нецензурно высказываются и выносят из дома ценные вещи. Женщина заявила о пропаже антиквариата, алкоголя и т.п. общей стоимостью 340 тыс. грн.

Вместе с тем, интернет-издание "Крым. Комментарии" сообщает со ссылкой на источник в прокуратуре, что в доме нашли марихуану и ангидрид уксусной кислоты, из которых получилось бы 60 тысяч доз наркотиков.

От официальных комментариев прокуратура пока воздерживается.