В Крыму студенту дали 13 лет за убийство знакомой

В Крыму суд приговорил студента техникума - жителя поселка Советский - к 13 годам тюрьмы за убийство знакомой девушки, совершенное в 2011 году, сообщила пресс-служба прокуратуры автономной республики.

19-летнюю Екатерину К. нашли мертвой весной прошлого года, у девушки был размозжен череп. Прокуратура полностью доказала вину Беляла Г. по ч.1 ст.115 и ч.1 ст.185 Уголовного кодекса(умышленное убийство, кража). По данным надзорного ведомства, преступление произошло на почве неприязненных отношений. Советский райсуд вынес приговор сегодня.

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