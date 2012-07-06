В Крыму студенту дали 13 лет за убийство знакомой
15:39, 06 июля 2012Общество
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В Крыму суд приговорил студента техникума - жителя поселка Советский - к 13 годам тюрьмы за убийство знакомой девушки, совершенное в 2011 году, сообщила пресс-служба прокуратуры автономной республики.
19-летнюю Екатерину К. нашли мертвой весной прошлого года, у девушки был размозжен череп.
Прокуратура полностью доказала вину Беляла Г. по ч.1 ст.115 и ч.1 ст.185 Уголовного кодекса(умышленное убийство, кража).
По данным надзорного ведомства, преступление произошло на почве неприязненных отношений.
Советский райсуд вынес приговор сегодня.
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