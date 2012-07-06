Украина может заработать на росте мировых цен на зерновые

За последние три недели июльский фьючерс на кукурузу на Чикагской товарной бирже взлетел на 19%, до $6,9 за бушель ($272/т), на пшеницу — на 25%, до 8,2 за бушель ($323/т). Это максимальный уровень за последние десять месяцев, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Такой резкий рост связывают со снижением прогноза урожая и сложными погодными условиями в первую очередь в США, а также некоторых других регионах мира.

"На сегодня существует комплекс проблем с прогнозами по урожаю в США и ряде стран Европы, а также в России и Украине. И пока в ближайшей перспективе не ожидается каких-либо позитивных новостей",— говорит топ-менеджер одной из крупнейших международных компаний-экспортеров зерновых из Украины.

США являются крупнейшим в мире экспортером кукурузы, сои и пшеницы, поэтому сокращение урожая неизбежно привело к их подорожанию на рынке. По данным минсельхоза США, в последние несколько недель температура воздуха в основных зерновых штатах — Иллинойсе и Индиане — не опускается ниже +38°C, и изменений не ожидается до конца июля.

Как сообщал УНИАН вчера, начальник агрометеорологического отдела Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что в Украине от засухи страдают почти 50% посевов сельскохозяйственных культур. По ее словам, засухами охвачены преимущественно Юг и Восток страны.

А министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк считает, что снижение урожая в текущем году украинские аграрии компенсируют за счет роста мировых цен.

"Мы имеем определенные потери вала зерновых по сравнению с прошлым годом, но уровень мировых цен и показатели производства свидетельствуют, что цены компенсируют этот недобор",— заявил он.