Российские рэпперы сняли клип о Евро-2012: Есть демократия, есть свобода (видео)
В 4-минутном ролике "Эфир из Украины" рэперы рассказывают об атмосфере чемпионата.
Исполнители из московского проекта RapInfo написали песню и сняли клип о Киеве и Евро-2012. Об этом пишет Украинская правда.
В 4-минутном ролике "Эфир из Украины" рэперы рассказывают о киевской фан-зоне, об атмосфере чемпионата, о том, что миф о расизме в Украине развеян.
"Атмосфера позволяет чувствовать себя, как дома" и "Все спокойно, нет никого в погонах", поют музыканты.
Они благодарят главного тренера сборной Украины Олега Блохина за "проявленный характер и волевую игру".
Завершается песня "репортажем" из палаточного городка "Батькивщины" на Крещатике.
Ему посвящены такие строки: "Власть не боится своего народа. Есть демократия, есть свобода, это так. Скажите, возможно ли такое на Чистых прудах?».
Вероятно, исполнители намекают на задержание москвичей во время мирных акций в российской столице.
Руководитель проекта - сын известного журналиста Леонида Парфенова Иван.