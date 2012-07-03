Российские рэпперы сняли клип о Евро-2012: Есть демократия, есть свобода (видео)

Исполнители из московского проекта RapInfo написали песню и сняли клип о Киеве и Евро-2012. Об этом пишет Украинская правда.

В 4-минутном ролике "Эфир из Украины" рэперы рассказывают о киевской фан-зоне, об атмосфере чемпионата, о том, что миф о расизме в Украине развеян.

"Атмосфера позволяет чувствовать себя, как дома" и "Все спокойно, нет никого в погонах", поют музыканты.

Они благодарят главного тренера сборной Украины Олега Блохина за "проявленный характер и волевую игру".

Завершается песня "репортажем" из палаточного городка "Батькивщины" на Крещатике.

Ему посвящены такие строки: "Власть не боится своего народа. Есть демократия, есть свобода, это так. Скажите, возможно ли такое на Чистых прудах?».

Вероятно, исполнители намекают на задержание москвичей во время мирных акций в российской столице.

Руководитель проекта - сын известного журналиста Леонида Парфенова Иван.