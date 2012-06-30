Погода на 1 июля

На 1 июля синоптики прогнозируют в Украине незначительную облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер на протяжении суток будет преобладать переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей и в Закарпатье местами 17-20°; днем 24-29°, на западе страны и в Одесской области местами 30-34°; в горных районах ночью 7-12°, днем 17-22°.

В Киеве и области осадков не ожидается, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 24-29°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 27-29°.

Сегодня, 30 июня, температура воды составляла в Черном море 20-24°, возле Евпатории, Феодосии - 15°, в Азовском море - 23-25°; в Днепре в районе Киева - 22°.