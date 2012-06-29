Интервью на русском языке привело председателя облсовета в суд
Житель г. Николаева Анатолий Ильченко подал иск в суд на председателя Николаевского областного совета Игоря Дятлова, обвинив его в интервью радиостанции «Эра» на русском языке.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы Николаевского областного совета.
По информации пресс-службы, А.Ильченко в своем иске указывает, что в интервью, которое прозвучало в эфире радиостанции «Эра» 5 июня, ведущий задавал вопросы И.Дятлову на украинском языке, а Дятлов отвечал на русском и не повторял их на украинском. Тем самым, якобы, И.Дятлов нарушил право А.Ильченко на получение информации на украинском языке.
А.Ильченко требует обязать главу облсовета воздерживаться от использования русского языка «не одновременно с украинским», а также предоставить ему интервью, прозвучавшее в эфире радиостанции «Эра» в переводе на украинский язык.
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Отвечая на вопросы журналистов по поводу этого иска, И.Дятлов отметил, что готов к любому решению суда, «если это снимет проблему русского языка в Николаеве».
Председатель Николаевского облсовета подчеркнул, что свободно говорит как на украинском, так и на русском языке, а когда в область приезжают иностранные делегации, то общается с ними на английском.
«Подобные иски сегодня разъединяют страну, - сказал И.Дятлов. - Я не согласен с А.Ильченко по одной простой причине: мы не должны искать то, что нас разъединяет. Давайте свободно говорить на тех языках, которые нам понятны, которые воспринимает общество, чтобы у нас не возникало никаких проблем. Я считаю, что у нас достаточно других вопросов, которыми надо заниматься».
Иск будет рассматриваться в Николаевском окружном административном суде. Вскоре будет назначена дата заседания.
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В 2010 гoду Лeнинcкий paйoнный cyд г.Николаева по иску А.Ильченко вынес решение, которым зaпpeтил гopoдcкoмy гoлoвe Николаева Владимиру Чайке иcпoльзoвaть в cвoиx пyбличныx выcтyплeнияx любoй язык, кpoмe yкpaинcкoгo.