В Луганске умерла девушка, которую ревнивец облил бензином и поджег

Об этом УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Луганской облгосадминистрации Павел Малыш.

По его словам, смерть наступила вчера вечером, 25 июня. Девушка умерла, не приходя в сознание. Состояние ее 41-летней матери - средней степени тяжести.

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Как сообщал УНИАН, в Северодонецке Луганской области 16 июня на берегу реки Северский Донец мужчина 1976 г.р., облил бензином и поджег девушку 1989 г.р. и ее мать 1971 г.р. Девушка находилась в Луганской областной клинической больнице с более чем 70% ожогов тела, а ее мать с 50% ожогов тела. Подозреваемый задержан. Как выяснили правоохранители, ранее мужчина и пострадавшая девушка были парой. Однако после их расставания, мужчина не оставлял ее в покое, угрожал и преследовал. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.

Девушка была госпитализирована сначала в городскую больницу Лисичанска, а затем перевезена в Луганск. 21 июня рассматривалась возможность ее транспортировки из реанимации Луганской областной клинической больницы в Донецкий ожоговый центр. Как сообщал руководитель Донецкого ожогового центра Эмиль Фисталь, пациентка была в коме и в нетранспортабельном состоянии.