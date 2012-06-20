Мужчина, который поджег девушку и ее мать, сделал это из-за ревности

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, ранее мужчина и пострадавшая девушка были парой.

«Пара рассталась довольно давно, однако все это время мужчина продолжал донимать бывшую девушку не совсем здоровыми знаками внимания: следил и всячески унижал, пытаясь доказать, что они должны быть вместе. Вот и на этот раз ревнивец выследил бывшую возлюбленную и после очередного бурного выяснения отношений просто облил девушку и ее мать бензином, после чего поджег и сбежал», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Северодонецке 16 июня на берегу реки Северский Донец мужчина облил бензином и поджег девушку и ее мать.

Девушка находится в Луганской областной больнице с 70% ожогов тела, а ее мать с 20% ожогов тела - в больнице в Лисичанске.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.