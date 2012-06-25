Открытие Центра обслуживания налогоплательщиков при ГНИ в Святошинском районе г. Киева.

Вниманию журналистов!

26 июня 2012 11:00 часу при участии Председателя ГНС Украины Александра Клименко, председателя ГНС в г. Киеве Ирины Носачовой и руководства Киевской городской государственной администрации состоится открытие первого в городе Киеве Центра обслуживания налогоплательщиков при ГНИ в Святошинском районе г. Киева.

Место проведения мероприятия: г. Киев, ул. Котельникова, 14.

По поводу аккредитации обращаться по тел. 461-77-30, (067) 236-41-16.