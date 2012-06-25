Открытие Центра обслуживания налогоплательщиков при ГНИ в Святошинском районе г. Киева.
17:02, 25 июня 2012Общество
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Вниманию журналистов!
26 июня 2012 11:00 часу при участии Председателя ГНС Украины Александра Клименко, председателя ГНС в г. Киеве Ирины Носачовой и руководства Киевской городской государственной администрации состоится открытие первого в городе Киеве Центра обслуживания налогоплательщиков при ГНИ в Святошинском районе г. Киева.
Место проведения мероприятия: г. Киев, ул. Котельникова, 14.
По поводу аккредитации обращаться по тел. 461-77-30, (067) 236-41-16.
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