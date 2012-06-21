МИД стал на защиту украинок и требует извинений от польских журналистов

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД.

«Министерство иностранных дел Украины высоко ценит весомые достижения украинско-польского стратегического партнерства и, в частности, атмосферу дружбы и взаимопонимания, которая традиционно царит в отношениях между нашими государствами и народами.

В то же время мы не можем закрывать глаза на появление в польском медиапространстве недопустимых высказываний, оскорбляющих честь и достоинство украинцев, резко диссонируя с конструктивным духом двустороннего взаимодействия», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается в сообщении, именно такой инцидент произошел в прямом эфире польского радио «Эска» 12 июня, когда ведущие одной из развлекательных программ позволили себе крайне унизительные высказывания в адрес украинцев, что неприемлемо для любого цивилизованного человека и для демократического общества, в котором не должно быть места публичным оскорблениям и дискриминации по этническому признаку.

"Такие высказывания являются особенно неуместными в тот период, когда Украина и Польша успешно принимают финальную часть Евро-2012», - отмечается в сообщении.

МИД Украины требует публичных извинений от авторов этих некорректных высказываний и убежден, что польская сторона примет исчерпывающие меры с целью адекватного реагирования и недопущения подобных ситуаций в будущем.

Как сообщал УНИАН, двое известных польских журналистов Куба Воевудский и Михал Фигурский в программе "Wojewodzki Figurski Poranny WF" позволили себе неприличные шутки о гражданках Украины.