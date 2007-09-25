СБУ захватила контрабандные запчасти к ”гусеничным бронетракторам”

Таможенники и сотрудники СБУ предотвратили контрабандный вывоз из Украины комплектующих до военной техники на сумму около 280 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, в ходе таможенного контроля в пункте пропуска “Ужгород” водитель грузовика предъявил инспекторам товаросопроводительные документы, в которых был отмечен груз как “запасные части к гусеничным тракторам и автомобилям”. Отмеченный товар перемещался через таможенную границу Украины в режиме “экспорт” в Словакию одной из фирм г.Шепетовка.

Однако таможенники решили привлечь к досмотру груза экспертов Управления СБУ в Закарпатской области и военного специалиста. Как выяснилось, некоторые запчасти, которые заявлялись в документах как детали к гусеничному трактору, в действительности идентифицируются как запчасти к бронетранспортеру, танкам разных моделей и боевым машинам пехоты.

Комплектующие к военной и специальной технике на общую сумму около 280 тыс. грн. изъяты, а соответствующие материалы для дальнейшего расследования переданы в УСБУ в Закарпатской области.