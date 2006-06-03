Ющенко: ни одно обращение по адресу моей жены не остается без внимания

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что в будущем Медицинском центре охраны здоровья матери и ребенка в Киеве качественную медицинскую помощь смогут получать дети со всех регионов Украины.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня в своем традиционном радиообращении к украинскому народу, которое было посвящено первым итогам Года ребенка в Украине, которым объявлен 2006 год.

При этом Президент отметил, что создание такого Центра для него является важным в личном измерении, поскольку этот проект является одним из приоритетных Фонда "Украина 3000", который В.ЮЩЕНКО учредил несколько лет назад, и о котором сегодня заботится его жена Екатерина ЮЩЕНКО.

“Я хочу, чтобы каждый представитель власти исповедовал правило - нет чужих детей, есть дети, нуждающиеся в нашей помощи. Здоровье, образование, защита маленьких граждан должна быть на попечении государства и общества. Я приветствую каждый шаг меценатства в сфере поддержки ребенка, защиты его прав, создания современной сети охраны здоровья детей”, - отметил Президент.

Он также подчеркнул, что проблемы защиты ребенка, его здоровье и жизнь для него стоят на особенном месте: “Ни одно письмо, ни одно обращение, что касается здоровья ребенка и приходит в мой адрес или в адрес моей жены - не остается вне поля зрения”, - заверил В.ЮЩЕНКО.