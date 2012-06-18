В Полтаве установят памятник Раисе Кириченко
05:13, 18 июня 2012Общество
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В Полтаве, в день рождения певицы - 14 октября - установят памятник Раисе Кириченко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Александр Удовиченко.
По его словам, ОГА перечислит на строительство памятника 600 тыс. грн.
Кроме того, в течение пяти лет средства на памятник собирали неравнодушные полтавчане.
Памятник планируют установить в центре города, у здания областного радио на улице Раисы Кириченко (ранее – улица Розы Люксембург). Певицу изобразят в полный рост с широко раскрытыми объятиями.
Справка УНИАН. Р.Кириченко (14 октября 1943 года, с. Землянки, Полтавская обл. – 9 февраля 2005 года) - народная артистка Украины, Герой Украины, лауреат премии имени Шевченко.
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