В Полтаве установят памятник Раисе Кириченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Александр Удовиченко.

По его словам, ОГА перечислит на строительство памятника 600 тыс. грн.

Кроме того, в течение пяти лет средства на памятник собирали неравнодушные полтавчане.

Памятник планируют установить в центре города, у здания областного радио на улице Раисы Кириченко (ранее – улица Розы Люксембург). Певицу изобразят в полный рост с широко раскрытыми объятиями.

Справка УНИАН. Р.Кириченко (14 октября 1943 года, с. Землянки, Полтавская обл. – 9 февраля 2005 года) - народная артистка Украины, Герой Украины, лауреат премии имени Шевченко.