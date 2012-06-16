В Одессе сгорел еще один ресторан (фото)

Об этом сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Одесской области.

Как уточнили в УМЧС, вспыхнувшее на летней площадке пламя пожара быстро распространилось на все здание заведения общественного питания. Прибывшие расчеты ближайшей пожарной части не успели его спасти – ресторан выгорел полностью.

Пострадали владельцы ресторана. Посетители успели покинуть горевшее здание до прибытия спасателей.

Пожарные немедленно обесточили весь микрорайон, чем предотвратили распространение огня на соседний супермаркет «Копейка».

Причины возгорания предстоит установить специалистам УМЧС.

Напомним, «Сказка» стал четвертым одесским рестораном, уничтоженным огнем с начала текущего года. В январе в курортной Аркадии сгорели рестораны «Стронг Хаус» и «Ассоль», затем - ресторан украинской кухни «Первачок». Причем причиной пожара в ресторане «Ассоль», как установили специалисты МЧС, был поджог.