Португальцы в Украине наткнулись то ли на гаишников, то ли на мошенников

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сегодня в СМИ появились сообщения о том, что работники ГАИ требовали от португальских журналистов, которые управляли арендованным автомобилем, чтобы те прошли тест на наличие алкоголя, после чего начали требовать деньги и взяли взятку в размере 160 евро.

"Оперативным штабом МВД Украины дано срочное поручение соответствующим службам провести проверку и выяснить обстоятельства этого происшествия", - подчеркнули в УСО, отметив, что также не исключается версия о причастности к вышеупомянутому инциденту мошенников, так называемых “псевдогаишников”.