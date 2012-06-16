Португальцы в Украине наткнулись то ли на гаишников, то ли на мошенников
01:00, 16 июня 2012Общество
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МВД проверяет информацию о вымогательстве взятки у граждан Португалии работниками ГАИ во Львовской области.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сегодня в СМИ появились сообщения о том, что работники ГАИ требовали от португальских журналистов, которые управляли арендованным автомобилем, чтобы те прошли тест на наличие алкоголя, после чего начали требовать деньги и взяли взятку в размере 160 евро.
"Оперативным штабом МВД Украины дано срочное поручение соответствующим службам провести проверку и выяснить обстоятельства этого происшествия", - подчеркнули в УСО, отметив, что также не исключается версия о причастности к вышеупомянутому инциденту мошенников, так называемых “псевдогаишников”.
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