Ющенко присвоил Одесскому академическому театру оперы и балета статус Национального
19:28, 22 сентября 2007Общество
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Президент поздравил труппу
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил своим Указом Одесскому академическому театру оперы и балета статус Национального театра.
Как передает корреспондент УНИАН, документ зачитал участникам церемонии открытия отреставрированного театра глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.
В.ЮЩЕНКО поздравил с присвоением этого высокого статуса труппу театра, также одесситов и гостей города-героя, которые аплодировали стоя.
Как заявил В.БАЛОГА, отныне один из лучших театров страны, которому 1 октября исполняется 120 лет, будет называться так: Одесский Национальный академический театр оперы и балета.
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