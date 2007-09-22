Ющенко присвоил Одесскому академическому театру оперы и балета статус Национального

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил своим Указом Одесскому академическому театру оперы и балета статус Национального театра.

Как передает корреспондент УНИАН, документ зачитал участникам церемонии открытия отреставрированного театра глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

В.ЮЩЕНКО поздравил с присвоением этого высокого статуса труппу театра, также одесситов и гостей города-героя, которые аплодировали стоя.

Как заявил В.БАЛОГА, отныне один из лучших театров страны, которому 1 октября исполняется 120 лет, будет называться так: Одесский Национальный академический театр оперы и балета.