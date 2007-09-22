Полтавская ОГА судится с судом по поводу ”камня преткновения”

Полтавская областная государственная администрация подала кассационную жалобу на решение Хозяйственного суда Полтавской области о сносе памятного камня главе Директории Украинской народной республики Симону Петлюре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил губернатор Валерий АСАДЧЕВ.

"Мы подготовили и подали кассационную жалобу на последнее решение суда, касающееся памятного камня С.Петлюре. И надеемся, что после ее рассмотрения в деле будет поставлена последняя точка», - сказал председатель ОГА.

При этом он выразил недоумение, что один и тот же суд принимает взаимоисключающие решения. «Сначала тот самый суд принимает решение запретить сносить, а потом принимается другое решение - сносить. Не отменяя запрета сносить. Таким образом, сегодня у нас дилемма - какое решение мы обязаны исполнять? То, которое нам запрещает сносить, или то, которое нас обязывает сносить", - отметил В.АСАДЧЕВ.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Полтавской области обязал облгосадминистрацию демонтировать памятный знак, установленный в честь главы Директории Украинской народной республики времён Гражданской войны.

Согласно решению суда, Полтавская областная государственная администрация должна освободить территорию (земельный участок) на пересечении улиц Зигина и Сенной возле корпуса Государственного архива от памятного знака с надписью о том, что на данном месте будет построен памятник С.Петлюре.

Суд также обязал администрацию возобновить благоустройство территории, вернуть земельный участок в исходное состояние, существовавшее до закладки на нем памятного знака.

Памятный знак открыли 23 мая 2007 года, в день годовщины со дня рождения Симона Петлюры, по инициативе главы облгосадминистрации В.АСАДЧЕВА. Тогда с протестом против установки камня выступили участники митинга, организованного Коммунистической партией Украины и Партией регионов.

10 августа памятный знак, установленный в честь С.Петлюры в Полтаве, неизвестные облили красной краской.