В этом году Президент помиловал 502 осужденных

За пять месяцев 2006 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал 6 указов о помиловании 502 осужденных. Из них 325 осужденным основная мера наказания сокращена, 177 осужденных освобождены от последующего отбытия основной или дополнительных мер наказания.

Как сообщает пресс-служба главы государства, с начала текущего года в Комиссию при Президенте по вопросам о помиловании поступили 6654 ходатайства, в частности 92 обращения народных депутатов Украины о помиловании 4244 осужденных. Рассмотрено 6483 ходатайства в отношении 4188 осужденных, удовлетворено 1109 ходатайств.