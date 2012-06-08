Больше всего налогов в Украине заплатил Ахметов

По итогам 2011 года количество граждан Украины, которые задекларировали доходы свыше 1 млн грн, увеличилось на 754 человека - до 2291.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента налогообложений физических лиц Государственной налоговой службы Украины Вячеслав Бусарев на пресс-конференции на тему «Итоги компании «Декларирование-2012»» в пятницу в Киеве.

По его информации, общая сумма полученного указанными выше гражданами дохода составила 15,1 млрд грн, что на 5,3 млрд грн больше, чем в прошлом году. Соответствующей категорией налогоплательщиков самостоятельно определено налоговое обязательство в сумме около 172,2 млн грн. Больше всего граждан-миллионеров в городе Киеве – 916, Донецкой области – 271 и Днепропетровской области - 216.

При этом В.Бусарев сообщил, что наибольший доход по итогам 2011 года в размере 399 млн грн задекларировал житель Донецкой области, налоговые обязательства составили 68 млн грн.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, не является ли данный житель Донбасса украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, В.Бусарев ответил, что да, это он.

По его информации, на 1 июня 2012 года 624,6 тыс. граждан подали в органы ГНС декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, что почти на 17 тысяч больше, чем годом ранее.

Общая сумма задекларированного гражданами дохода в 2012 году на 12,4 млрд грн или на 51,2%, больше чем в прошлом году, и составляет 36,6 млрд грн. Наибольший удельный вес в структуре задекларированных гражданами доходов приходится на доходы полученные: в виде наследства (подарков), от продажи ценных бумаг (корпоративных прав), иностранных доходов, от продажи и аренды имущества.

Наибольшие суммы задекларированных гражданами доходов в Киеве – 9,5 млрд грн, Донецкой области – 6,6 млрд грн, Днепропетровской области – 2,3 млрд грн и Одесской области – 2,1 млрд грн.