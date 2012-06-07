Янукович пригласил инвесторов приобщаться к работе относительно ВЭФ

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время заседания Совета отечественных и иностранных инвесторов.

«Я вас всех приглашаю к такому сотрудничеству. Этот форум будет проводиться ежегодно в Украине. Просил бы вас принять активное участие в формировании Совета этого форума и дальнейшей его работе», - сказал В.Янукович.

Глава государства добавил, что сегодня необходимо поработать над вопросами времени и места проведения этого собрания.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Президент Украины Виктор Янукович и Исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб договорились о создании Группы экспертов по вопросам будущего развития Украины в рамках Совета по формированию глобальной повестки дня ВЭФ.

В Группу войдут правительственные чиновники, представители бизнеса, научных кругов и гражданского общества, которые сосредоточатся на вопросах развития Украины. Специалисты будут изучать опыт и ход реализации нашим государством реформ в экономике и социальной сфере. Они будут разрабатывать рекомендации и предложения по укреплению глобальных, политических, экономических и социальных позиций Украины. Также Группа экспертов займется проработкой таких вопросов, как позиции Украины в Европе, демократия, права человека и энергетическая безопасность. Персональный состав Группы будет определять лично Исполнительный председатель Всемирного экономического форума К.Шваб.

Группа экспертов по вопросам будущего развития Украины будет работать в составе Совета по формированию глобальной повестки дня ВЭФ - широкого экспертного органа, состоящего из более чем 1200 членов. Эта система была создана в рамках ВЭФ для разработки идей и инновационных подходов по разрешению ключевых глобальных, региональных и отраслевых проблем. Члены Системы Советов по формированию глобальной повестки дня ВЭФ ведут постоянный мониторинг основных тенденций и разрабатывают рекомендации по решению проблем.