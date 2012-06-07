30 июня на Майдане - Элтон Джон и Queen

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам основатель фонда «АнтиСПИД» Елена Пинчук.

По ее словам, концерт пройдет при поддержке УЕФА в рамках официальной программы Евро-2012.

«Матч» с участием «сборной Великобритании» пройдет в поддержку Украины. Я всех вас жду на Майдане Незалежности, чтобы поддержать эту акцию, чтобы вместе со всемирно известными звездами сказать: Футбол - это игра миллионов. Твоя жизнь – это не игра! Остановим СПИД вместе! Концерт будет состоять из двух «таймов», начнется в 20 часов и продлится за полночь», - сказала Е.Пинчук.

Она подчеркнула, что во время концерта будет организован сбор благотворительных пожертвований. «Собранные средства будут направлены на новый совместный проект СПИД-Фонда Элтона Джона и фонда «АнтиСПИД», который, используя футбольные символы и правила, расскажет украинским детям о ВИЧ/СПИДе,» - отметила Е.Пинчук.

На вопрос о том, сколько будет заплачено всемирно известным артистам за концерт в Киеве, Е.Пинчук ответила: «Учитывая важность события, и Элтон Джон, и группа Queen отказались от гонораров».