СМИ: МАУ не получила разрешения на полеты в Алма-Аты

Причина отмены рейса – отсутствие разрешения авиационных властей Казахстана на выполнение «МАУ» регулярных полетов по маршруту «Киев - Алма-Аты - Киев», пишет «КоммерсантЪ-Украина» 7 июня 2012 года.

Временное разрешение выдано на период с 6 июня по 10 июля 2012 года.

Минтранском Казахстана отказал «МАУ» в разрешении на выполнение регулярных авиарейсов по маршруту «Киев - Алма-Аты - Киев» на весь летный сезон в связи с тем, что украинская авиакомпания не смогла предоставить документы, подтверждающие преобладающее владение и действительный контроль над «МАУ» со стороны юридических или физических лиц Украины.

Необходимость предоставления данных документов оговорена действующим «Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Украины о воздушном сообщении». Пунктом 4 статьи 4 межправительственного соглашения предусмотрено, что одна из сторон может отказать перевозчику в разрешении на выполнение рейсов, если не будет доказано, что авиакомпания принадлежит резидентам страны-участника соглашения.

В Минтранскоме Казахстана обращают внимание на то, что, несмотря на неполное урегулирование ситуации с разрешением на полеты, украинская авиакомпания активно продавала билеты на рейсы по маршруту «Киев - Алма-Аты - Киев». «Отметим, что авиакомпания «МАУ», не имея разрешения на выполнение регулярных рейсов по маршруту «Киев – Алма-Аты – Киев», осуществляла продажу билетов на данный рейс», - сообщает транспортное ведомство Казахстана. Всего на период летней навигации на этом направлении «МАУ» было продано более 7 тыс. билетов.

Предоставление временного разрешения на выполнение рейсов «Киев - Алма-Аты - Киев» является уступкой со стороны авиационных властей Казахстана. Как сообщают информационные агентства Республики Казахстан, такое решение авиационными властями Казахстана принято в целях предотвращения негативного резонанса со стороны пассажиров, выкупивших места на рейсы авиакомпании «МАУ» в связи с проведением чемпионата Европы по футболу.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) – ведущая украинская компания, основанная в 1992 году. Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг-737» и 3 самолетов АН-148. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт «Борисполь».

25 февраля 2011 года ФГИ Украины продал государственный пакет акций ПАО «Международные авиалинии Украины» в размере 61,58%. Акционерами компании стали UIA Beteiligungsgesellschaft mbH (Австрия) - 58,6% акций «МАУ», UIA Holding GmbH (Австрия) - 25,84% акций «МАУ», Capital Investment Project (Украина) - 15,55% акций «МАУ».

22 апреля 2011 года АМК Украины предоставил компании Hanky Marketing Ltd (Британские Виргинские о-ва) опосредованное право прибрести более 50% акций ПАО «Международные авиалинии Украины».