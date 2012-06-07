Завтра в Украине снова будет мокро

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 19-24 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 9-14°, на юге и востоке до 18°; днем 21-26°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 7-12°.

В Киевской области в пятницу ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды составляла в Черном море 17-21°, вблизи Ялты 11°, в Азовском море 21-23°; в Днепре возле Киева 19°.