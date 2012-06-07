На Днепропетровских террористов «повесят» еще и прошлогодний взрыв

К таким выводам пришли правоохранители, которые расследуют эти преступления, сообщает корреспондент ТСН.

Дела уже объединили, заявила прокурор Днепропетровской области Наталья Марчук. Напомним, в ноябре прошлого года взорвалась бетонная урна на трамвайной остановке возле центрального универмага. Тогда погиб случайный прохожий - 27-летний финансовый директор частной компании. У него остался маленький ребенок.

Правоохранители сначала считали, что это умышленное убийство, но на следующий день уже переквалифицировали на теракт. Через пять месяцев в центре Днепропетровска прогремели четыре взрыва. 31 человек пострадал.

Недавно 4 подозреваемых задержали. Сейчас они в СИЗО. Один из подозреваемых работал преподавателем в университете. По словам прокурора области, арестованные уже признались в преступлении, однако не высказывают сожаление о погибших и раненых. Только грустят, что их поймали. Правоохранители говорят, что эти люди считают себя лучше других, но нереализованными по заслугам. Такое психологическое состояние могло подтолкнуть их к подобному способу заработка. Впрочем, подтвердить это сможет судебно-медицинская экспертиза.