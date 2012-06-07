Негативная оценка милиции и суда объединяет все регионы Украины (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса об оценке населением Украины деятельности правоохранительных органов, проведенного Фондом «Демократические инициативы», которые обнародовала в Киеве аналитик этого учреждения Юлия Ильчук.

«Население крайне негативно оценивает деятельность правоохранительной системы Украины. Независимо от политическим предпочтений», - отметила она.

Приводя данные опроса, Ю.Ильчук отметила, что в равной степени негативно деятельность милиции и прокуратуры оценивают 64% респондентов, а деятельность судов – в том же контексте – 69%. В частности, как сказала эксперт, негативные оценки деятельности правоохранительных органов объединяют все регионы Украины.

Так, на западе негативно оценивают деятельность судов 74% респондентов, в центре – 73%, на юге – 82%, на востоке – 55%. Деятельность милиции так же идет на понижение с запада на юг. В частности, соответственно, 69% респондентов на западе и в центре относятся негативно к деятельности милиции, на юге – 66%, на востоке – 55%.

Как отметила Ю.Ильчук, почти так же негативно оценивают деятельность органов прокуратуры опрошенные в указанных регионах.

Опрос был проведен в начале апреля 2012 года. Было опрошено 2009 респондентов во всех областях Украины, в Киеве и АР Крым по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам.

Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.