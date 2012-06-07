Бойко о предсказуемости, инвесторах и сланцевом газе

Так заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в комментарии изданию Financial Times.

Как передает корреспондент УНИАН, комментарий Ю.Бойко приведен в статье Europe’s drive for shale gas lacks some vital parts.

"Да, был период политической нестабильности, когда правила менялись каждый год. Но сегодня у нас стабильная и предсказуемая система, и наша задача - сделать правила прозрачными. Мы должны работать с (энергетическими компаниями), чтобы они могли ещё быстрее работать по развитию нетрадиционных месторождений газа", - заявил Ю.Бойко.

В статье также отмечается важность начала сотрудничества Украины с компаниями Chevron и Shell в направлении добычи сланцевого газа.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Межведомственная комиссия по организации и проведению конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) определила победителем конкурса по Юзовской площади (Донецкая и Харьковская области) компанию Shell, а по Олесской площади (Львовская область) компанию Chevron.