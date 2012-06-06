Прорыв трубы возле Олимпийского обещают ликвидировать до Евро (фото)

08:43, 06 июня 2012
Общество
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Аварийные бригады ОАО «Киевэнерго» начали восстановительные работы прорыва трубопровода в 1,5-километровой зоне возле Олимпийского. Они планируют закончить их 7 июня.

Последствия прорыва трубы обещают ликвидировать до Евро, фото tyzhden.ua

В Киеве в связи с повреждением теплосети на улице Анри Барбюса на участке от улицы Димитрова до улицы Лабораторной и по улицы Ивана Федорова от улицы Предславинской до улицы Анри Барбюса полностью перекрыто движение автотранспорта.

Начаты ремонтные работы, которые будут продолжаться по 7 июня включительно, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева.

Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдением Правил дорожного движения.

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