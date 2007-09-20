Ющенко сменил старшего по борьбе за генетическую безопасность страны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ “О некоторых вопросах Межведомственной комиссии по вопросам биологической и генетической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины”

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, председателем Межведомственной комиссии по вопросам биологической и генетической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины Президент назначил директора Института биохимии имени Палладина НАН Украины, академика-секретаря отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии Национальной академии наук Украины, академика Национальной академии наук Украины и академика Академии медицинских наук Украины Сергея КОМИСАРЕНКО, освободив от исполнения этих обязанностей Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

Этим документом утвержден новый персональный состав указанной Межведомственной комиссии и внесены в указы Президента Украины такие изменения:

1) в Указе Президента Украины от 23 июня 2004 года № 672 «О Межведомственной комиссии по вопросам биологической и генетической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины»: статью 2 исключить; пункт 5 Положения о Межведомственной комиссии по вопросам биологической и генетической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного этим Указом, изложить в такой редакции: «5. Комиссия образуется в составе председателя, заместителей председателя, секретаря и членов Комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, которого назначает на должность и освобождает от должности Президент Украины по представлению Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Персональный состав Комиссии утверждает Президент Украины по представлению Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.