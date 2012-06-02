Hyundai сегодня не вышел в рейс из Харькова в Киев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В пресс-центре отметили, что пассажиры отправлены в Киев подменным поездом Южной железной дороги. Разница в стоимости билетов будет компенсирована, заверили в пресс-центре.

Государственная администрация железнодорожного транспорта приносит извинения пассажирам.

Справка УНИАН. Электропоезда Hyundai начали курсировать в сообщениях Киев-Харьков (2 пары) и Киев-Львов (1 пара) с 27 мая с введением в действие нового графика движения пассажирских поездов на 2012-2013 гг.

Новые дневные межрегиональные электропоезда Hyundai относятся к категории Интерсити (+) и имеют 579 мест для сидения, из них 1-го класса - 168, 2-го класса - 411 и 2 места для инвалидов. Сидения в отделениях для пассажиров 1-го класса расположены по схеме 2 + 2, а 2-го класса - 3 + 2 друг за другом.

По информации "Укрзализныци", самой большой популярностью пассажиров пользуются скоростные электропоезда, которые курсируют в сообщении Харьков - Киев - Харьков. В частности, на 31 мая были проданы все билеты на поезд № 64 Киев - Харьков. Также на эту дату было реализовано 540 билетов (из них I класса - 131, II - 409) на поезд №161О Харьков - Киев и 576 билетов (I класса - 168, II - 408) на поезд №1550 Харьков - Киев.