Шведы не нашли алкоголя в крови украинского пилота

Анализ крови капитана самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины” Николая ЛЕБЕДЕВА, задержанного 4 сентября в стокгольмском аэропорту “Арланда”, не подтвердил наличия в ней алкоголя.

Как сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители руководства авиакомпании, об этом говорится в медицинском заключении от 11 сентября, сделанном шведскими специалистами по направлению местной полиции.

В руководстве компании заявляют, что результаты анализа доказывают невиновность украинского летчика.

Сам же пилот сегодня, после того как стало ясно, что все обвинения в употреблении им алкоголя перед полетом оказались беспочвенными, переживает психологический стресс, отметли участники пресс-конференции.

Как сообщила пресс-секретарь Государственной авиационной администрации Украины Наталия АЛЁШИНА, расследование инцидента продолжается и после получения официального акта, а также учитывая результаты анализа, лицензия пилоту будет возвращена.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в стокгольмском аэропорту “Арланда” был задержан гражданин Украины, капитан самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, по подозрению в употреблении алкоголя.