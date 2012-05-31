Бойко предлагает ЕС украинские газохранилища

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в интервью телеканалу CNN, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

«Если Европа будет проводить политику закачки газа в украинские хранилища летом и откачки зимой, это будет действительно эффективным путем для избежания ситуаций с недопоставкой российского газа. В Украине есть очень крупные газовые хранилища на границе с Европейским Союзом», - сказал Ю.Бойко.

При этом он отметил, что проблема с недопоставкой российского газа, с которой столкнулись европейские потребители в период экстремальных холодов текущего года, была вызвана недостаточными объемами поставок газа Россией.

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Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» предложил российскому ОАО «Газпром» заключить дополнительное соглашение об использовании украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для обеспечения поставок российского газа в Европу.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.