Янукович поручил обеспечить права жителей общежитий

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно поручению, правительство также должно принять меры по разработке и принятию нормативно-правовых актов, необходимых для совершенствования регулирования вопросов пользования общежитиями, их содержания и обеспечения прав граждан, которые в них проживают.

Кроме того, Кабинет министров должен организовать работу правительственной «горячей линии» по проблемным вопросам обеспечения прав жителей общежитий на жилье и, в случае необходимости, реагировать на факты нарушений этих прав.

В свою очередь председатель Совета министров Крыма, председатели областных, Киевской, Севастопольской городских госадминистраций должны активизировать работу областных (региональных) комиссий по решению проблемных вопросов обеспечения прав жителей общежитий на жилье.

Генеральному прокурору Виктору Пшонке предлагается принять меры по обобщению пленумом Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел и пленумом Высшего административного суда практики применения Закона «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий». В частности, это касается положений относительно выселения граждан из общежитий без предоставления им другого пригодного для проживания жилья, с целью обеспечения одинакового применения норм права при решении дел соответствующей судебной юрисдикции.