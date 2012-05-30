Полтавчанин «под мухой» угрожал взорвать спортзал с детьми

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

29 мая около 16.30 в милицию позвонил администратор частного спортивного учреждения и сообщил, что их угрожает взорвать неизвестный мужчина. В зале в это время занимались 10 детей, которых эвакуировали. Приехавшая оперативная группа задержала 28-летнего местного жителя, который был пьян. Взрывчатки ни в помещении, ни на прилегающей территории милиционеры не обнаружили.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).