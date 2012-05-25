В Кирилловке обстреляли россиянина-курортника и забрали у него $ 800 тысяч

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, преступление было совершено 24 мая вечером на территории одной из баз отдыха в курортной зоне пгт Кирилловка на побережье Азовского моря.

«24 мая около 20.20 поступило сообщение о том, что на территории одной из баз отдыха в Кирилловке неизвестные ранили из пистолета 40-летнего отдыхающего – гражданина России и похитили крупную сумму денег – порядка 800 тысяч долларов», - сообщили в милиции.

Пострадавший, получивший ранения из травматического оружия, был доставлен в больницу. «Его состояние не представляет угрозы для жизни», - заверили в милиции, отметив, что в регионе объявлена операция по розыску злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.