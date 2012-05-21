Пожар на складах секонд-хенда в Киеве тушили до ночи

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, 20 мая днем в Шевченковском районе столицы по улице Дегтяревская, 25-а, на территории ООО "Трансинвестстрой", на арендованном складе произошло возгорание вещей секонд-хэнда. Огнем была охвачена площадь 400 кв. м.

Пожар удалось локализовать в 19.43.