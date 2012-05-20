Пожар на складах секонд-хенда в Киеве локализовали
20:17, 20 мая 2012Политика
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Пожарным подразделениям около 19:30 удалось локализовать пожар на складах секонд-хенда в Киеве вблизи станции метро «Шулявская».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, огнем было охвачено приблизительно 400 квадратных метров складских помещений.
Пострадавших нет. Продолжаются последующие мероприятия по ликвидации пожара.
Как сообщал УНИАН, пожар начался около 13-ти часов на складах секонд-хенда, расположенных на территории бывшего таксомоторного парка по адресу: ул.Дегтяревская, 25 А.
По словам МЧС, сложности в тушении были связаны с тем, что много вещей, хранящихся на склада, находятся в больших «тюках».
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