Пожар на складах секонд-хенда в Киеве локализовали

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, огнем было охвачено приблизительно 400 квадратных метров складских помещений.

Пострадавших нет. Продолжаются последующие мероприятия по ликвидации пожара.

Как сообщал УНИАН, пожар начался около 13-ти часов на складах секонд-хенда, расположенных на территории бывшего таксомоторного парка по адресу: ул.Дегтяревская, 25 А.

По словам МЧС, сложности в тушении были связаны с тем, что много вещей, хранящихся на склада, находятся в больших «тюках».